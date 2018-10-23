ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ملعب النار كامل العدد قبل مواجهة الأهلي ووفاق سطيف.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:46 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
شهد ملعب 8 مايو بمدينة سطيف شرق الجزائر توافدا كبيرا من الجماهير التي ملأت الاستاد قبل ساعتين من بدء اللقاء.

وبات الملعب كامل العدد حيث دخل إلي المدرجات 20 ألفا ولا مكان لقدم وهناك أكثر من 10 آلاف مشجع خارج الاستاد.

ويلتقي بعد ساعة من الآن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دورى الأبطال الأفريقي.
ملعب النار كامل العدد قبل مواجهة الأهلي ووفاق سطيف.. صور
ملعب النار كامل العدد قبل مواجهة الأهلي ووفاق سطيف.. صور
ملعب النار كامل العدد قبل مواجهة الأهلي ووفاق سطيف.. صور
ملعب النار كامل العدد قبل مواجهة الأهلي ووفاق سطيف.. صور
ملعب النار كامل العدد قبل مواجهة الأهلي ووفاق سطيف.. صور
ملعب النار كامل العدد قبل مواجهة الأهلي ووفاق سطيف.. صور
loading...

ترشيحاتنا

إبراهيم سعيد يعلق على فسخ تعاقد الزمالك مع برزنتيشن

فضيحة نصب في كينيا تجدد الجدل حول العمالة في قطر

طريقة عمل المهلبية للشيف شربينى

محافظ بورسعيد يضبط سيارتي تهريب بمنفذ الجميل ويأمر بوقفهما ٣ أشهر

ثورة غضب من كبير الجيولوجيين الإسرائيليين بسبب مصر

المنتخب يحسم الجدل حول انضمام عبدالله السعيد للفراعنة مجددا

ولي العهد السعودي يشارك في مؤتمر الاستثمار بالرياض

مشاهدة مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بث مباشر بتاريخ 23-10-2018 كأس مصر

برلمانية تفجر مفاجأة.. شركات محمول متورطة في بيع بيانات العملاء.. فيديو

مصرع 4 عمال أثناء صيانة بيارة صرف صحي في كفر الشيخ

شاهد..انطلاق أول رحلة للأتوبيس الكهربائي بالإسكندرية

تعرف على مواصفات الشفاة المثالية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

أشرف صبحي يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة البحريني .. صور

الدفايات الشعبية.. سلاح الغلابة للاستعداد لبرد الشتاء .. صور

فيديو

الرئاسة: ممثلو الشركات الأمريكية أشادوا بنهضة مصر.. فيديو
متحدث الكهرباء: الوزير حريص على حل شكاوى المواطنين
التنمية المحلية: خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين ضمن مبادرة صوتك مسموع.. فيديو
الرئاسة: بلغاريا كانت صوت مصر بالاتحاد الأوروبي بعد 30 يونيو.. فيديو
الكهرباء تكشف حقيقة زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟