ملعب النار كامل العدد قبل مواجهة الأهلي ووفاق سطيف.. صور

شهد ملعب 8 مايو بمدينة سطيف شرق الجزائر توافدا كبيرا من الجماهير التي ملأت الاستاد قبل ساعتين من بدء اللقاء.



وبات الملعب كامل العدد حيث دخل إلي المدرجات 20 ألفا ولا مكان لقدم وهناك أكثر من 10 آلاف مشجع خارج الاستاد.



ويلتقي بعد ساعة من الآن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع وفاق سطيف في إياب نصف نهائي دورى الأبطال الأفريقي.

