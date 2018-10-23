مفاجأة.. المتهم بقتل أبنائه بميت سلسيل ينكر الجريمة أمام المحكمة

أكد عبد الستار عبد الستار جاد محامي المتهم محمود نظمى السيد، المتهم بقتل أبنائه «ريان ومحمد» عقب خروجه من غرفة المداولة، أن المتهم أنكر اعترافاته السابقة بقتل أبنائه، وذلك خلال استجواب هيئة المحكمة للمتهم والشهود فى سرية داخل غرفة المداولة.



وفي ذات السياق، قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار نسيم بيومي وعضوية المستشارين هيثم الضو ويحيى صادق وأمانة سر أحمد الحنفي تأجيل نظر محاكمة المتهم لجلسة 25 أكتوبر.



استمعت المحكمة بجلسة اليوم لصديق المتهم وليد محمد مسعد وشقيقى المتهم محمد ورضا داخل غرفة المداولة بعد إحضارهم من محبسهم صباح اليوم .



كانت نيابة شمال الدقهلية قد وجهت له عدة اتهامات منها القتل العمد لنجليه مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منهما بقتلهما، وتحين الفرصة لذلك فاقتادهما بالسيارة إلى مكان الواقعة أعلى كوبري فارسكور، وألقى بهما من أعلى الكوبري بمجرى النيل.



وجاء بأمر الإحالة أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي أنه في نفس الزمان والمكان قتل نجله "محمد"، كما حاز المتهم بقصد التعاطي "جوهرين مخدرين" حشيش ومادة ترامادول هيدروكلوريد، في غير الأحوال المصرح بها قانونا .



وكان عبد الستار جاد محامى المتهم قد طالب بضم ملف قضية التظاهر المحبوس فيها شقيقى المتهم محمد ورضا وشاهد النفى وليد مسعد صديق المتهم حيث كانت النيابة قد طالبت بسماع شهادتهم ولكن لم يتم ذلك مطالبا بسماعهم امام المحكمة .