حركة تنقلات داخلية مفاجئة بالتعليم لضخ دماء جديدة بالوزارة

صرح أحمد صابر المستشار الإعلامى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن الوزارة بدأت حركة تنقلات داخلية تعتمد على الكفاءة وضخ دماء جديدة؛ لتتواكب مع إطلاق النظام التعليمى الجديد طبقًا للسياسة التى يضعها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ لتلبية متطلبات الفترة الحالية لتنفيذ برنامج الدولة لبناء الإنسان المصري.



وفى هذا السياق، أصدر وزير التربية والتعليم ، قرارًا بتعيين اللواء أكرم عبد الرحمن النشار مستشارًا للوزير لشئون التطوير الاستراتيجى والاستثمار، و انتداب الدكتور أكرم حسن محمد إبراهيم رئيسًا للإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمى للغات، والدكتورة راندا حافظ أحمد شاهين رئيسًا للإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، والسيدة إيمان صبري يوسف محمد على مديرًا عامًا للإدارة العامة للتعليم الخاص والدولى.



كما يتضمن القرار ندب السيد خالد سعد محمد حجازي مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، والسيد محمود زكريا فولي شاهين وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، وكذا ندب الدكتور خالد خلف قبيصي عثمان مديرًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، والسيد عادل عبد التواب عثمان خليفة وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية.