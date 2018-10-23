زكريا ناصف يؤازر الأهلي: بإذن الله الكأس يعود لدولابه المفضل

حرص الاعلامي زكريا ناصف، على مؤازرة النادى الأهلي قبل لقائه أمام وفاق سطيف فى التاسعة من مساء اليوم فى استاد ملعب ٨ مايو بالجزائر.



وكتب ناصف، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر: ‏‎#افريقيا_يا_اهلي بإذن الله الكأس يعود لدولابه المفضل".



واستطاع الترجي الصعود لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الفريق الإنجولي بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين.



وصعد الترجى بهذا الفوز إلى نهائي البطولة بمجموع لقائي الذهاب والعودة 4/3، في انتظار الفائز من لقاء الأهلي أمام وفاق سطيف.