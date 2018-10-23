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رياضة

المنتخب الوطني يواجه الإمارات وديا 20 نوفمبر فى مئوية الشيخ زايد

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:58 م
صدى البلد
يسري غازي
أتم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الاتفاق مع نظيره الإماراتي لإقامة لقاء ودي بين منتخبي البلدين يوم 20 نوفمبر المقبل بالإمارات على هامش الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتواكب هذا العام مع الاحتفال بمئوية الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة.

جاءت موافقة الاتحاد المصري بعد الإطلاع على رأي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري المدير الفني ، حيث أبدى موافقته على اللقاء الذي يتفق مستواه الفني مع الهدف الذي يسعى إليه خلال الفترة الحالية بتجربة عدد من اللاعبين الجدد المنضمين حديثا إلى صفوف الفريق ولم يحصلوا على الفرصة كاملة.

وأبدى أجيري سعادته بإقامة المباراة على أرض الإمارات التي يحمل لها ذكريات طيبة، إضافة إلى توقيت إقامتها الذي يتزامن مع معان طيبة لدى جماهير الكرة في كلا البلدين.
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