عودة 315 مصريا من ليبيا وعبور 247 شاحنة عبر منفذ السلوم

أكد مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر، عودة 315 مصريًا إلى البلاد، عبر منفذ السلوم البري، بينهم 269 سافروا بصورة شرعية و46 بصورة غير شرعية، إلى جانب عبور 247 شاحنة في الاتجاهين، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح في بيان اليوم الثلاثاء - إنه تم إنهاء إجراءات سفر 1014 شخصا عبر المنفذ منهم 288 مصريًا و726 ليبيًا.



وأوضح مدير الأمن، أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 121 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبي، وإنهاء إجراءات وصول 126 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.