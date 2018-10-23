كريم بنزيمة يدخل تاريخ دوري الأبطال من الباب الكبير .. فيديو

حقق الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق ريال مدريد الاسباني ، رقما فريدا خلال مشاركته أمام فيكتوريا بلزن، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.



وسجل بنزيما الهدف الأول للميرنجي، في الدقيقة 11 من المباراة.



وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بنزيما أصبح ثالث لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 14 موسم على التوالي، بعد ليونيل ميسي وراؤول جونزاليس.