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محمد رشاد عن مي حلمي: بنحب بعض وهنحل مشاكلنا .. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:31 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال المطرب محمد رشاد؛  إنه يتمنى كل الخير للمذيعة مي حلمي سواء استطاعا تجاوز الأزمة التي وقعت قبل حفل زفافهما أم لا؛ نافيا كل المعلومات المغلوطة التي يرددها البعض حول إصابتها بجلطة في القلب.

وأكد في أول تصريحات تليفزيونية له على فضائية « أون اي »؛ :« كل الكلام الكثير اللي طلع مش صح .. ومش هيطلع للناس الا أننا بنحب بعض وهنحل المشكلة .. والحياة أسرار »؛ منوها بأن البعض حاول الدخول بينهما وأدى ذلك الي الخلاف الذي وقع وعلى أثره ألغي الفرح قبل كتب الكتاب.

وتابع رشاد: « إن الماديات لا تحدث مشكلة أبدا بين اثنين بيحبوا بعض وكان من الممكن أن يحل الأمر بشكل آخر ».
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