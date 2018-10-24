المصري يبحث عن كتابه التاريخ أمام فيتا كلوب بالكونفدرالية..اليوم

يحل فريق الكرة الأول بنادي المصري البورسعيدي ضيفًا على منافسه فريق فيتا كلوب الكونغولي في المباراة، التي من المقرر أن تقام اليوم الأربعاء في تمام الساعة السادسة مساءً باستاد الشهداء في جمهورية الكونغو، وذلك في إطار منافسات إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.



ويدخل فريق المصري البورسعيدي بقيادة مديره الفني حسام حسن وهو يسعي إلي تحقيق الفوز وتحقيق نتيجة ايجابية في مباراة اليوم،حيث ستكون أي نتيجة إيجابية سواء كانت بالفوز أو بالتعادل الإيجابي في صالحه وستضعه يتأهل لنهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي البورسعيدي.



وحرص حسام حسن في المران الختامي لتلك المباراة على حث اللاعبين على ضرورة تحقيق الفوز والبحث عن إنجاز تاريخي في عالم كرة القدم.



ومن جانبه حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على إجراء اتصال هاتفي بأحمد شملة، رئيس بعثة النادي المصري البورسعيدي في الكونغو؛ حيث اطمأن منه على جاهزية اللاعبين للمباراة المهمة والمرتقبة.



وأعرب صبحي خلال الاتصال عن ثقته الكاملة في الجهاز الفني للمصري بقيادة التوأم حسن، وقدرته على العبور بالفريق للدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه.