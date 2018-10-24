سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 24-10 -2018 بسوق العبور

استقرت أسعار الخضراوات بسوق العبور، اليوم الأربعاء، 24-10 - 2018 وسجلت الطماطم بين 5 و8.5 جنيه للكيلو، وتراوحت البطاطس بين 7 و10 جنيهات، وسجل البصل بين 4 و6.5 جنيه، والكوسة تراوحت ما بين 3 و6 جنيهات.



وسجل سعر الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات، الباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، بلغ سعر الفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات، الملوخية تراوحت 2 و3 جنيهات للكيلو، الخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البامية بين 12 و15 جنيها.



وشهدت أسعار الفاكهة استقرارا وسجل البرتقال الصيفي بين 5 و7 جنيهات، وتراوح الليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، سجل البلح السماني بين 4 و6 جنيهات، البلح الزغلول بين 8 و12 جنيها، الجوافة بين 3 و6 جنيهات، الرمان تراوحت بين 4 و8 جنيهات.

