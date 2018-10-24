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أخبار البلد

وزير الخارجية يصل الخرطوم ويلتقي بنظيره السوداني

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:33 م
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد وديع
وصل، منذ قليل، وزير الخارجية سامح شكري للعاصمة السودانية، الخرطوم، قادما من العاصمة السعودية الرياض عقب نقله رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد حافظ، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "إن وزير الخارجية سامح شكري وصل الخرطوم والتقى بأخيه وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد"، واصفا اللقاء بأنه كان لقاء وديا قبل بدء اجتماع التشاور السياسي.

وبحث وزير الخارجية مع نظيره السوداني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية في إطار لجنة التشاور السياسي بين البلدين، كما ثمن التطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الثنائية، مؤكدا تكثيف الجهود نحو تفعيل التعاون المشترك في المجالات كافة.
وزير الخارجية يصل الخرطوم ويلتقي بنظيره السوداني
وزير الخارجية يصل الخرطوم ويلتقي بنظيره السوداني
وزير الخارجية يصل الخرطوم ويلتقي بنظيره السوداني
وزير الخارجية يصل الخرطوم ويلتقي بنظيره السوداني
وزير الخارجية يصل الخرطوم ويلتقي بنظيره السوداني
وزير الخارجية يصل الخرطوم ويلتقي بنظيره السوداني
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