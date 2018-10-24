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أخبار العالم

إخلاء مبنى تايم ورنر في نيويورك بسبب طرد مشبوه

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:42 م
تايم وارنر نيويورك
تايم وارنر نيويورك
أ ش أ
أخلت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء، مبنى (تايم وارنر) بمدينة نيويورك إثر ورود معلومات بوصول طرد مشبوه.

وذكر قناة "سي إن إن" الأمريكي أنه تم إطلاق إنذار الإطفاء بالمبنى الذي يضم مكتب القناة الأمريكية في مدينة نيويورك، فيما أرسلت السلطات فرق المتفجرات لفحص الطرد المشبوه الذي وصل إلى المبنى.

وتابعت القناة أنه لا يعرف على وجه التحديد ما إذا كان الطرد أرسل إلى مكتبها أو إلى جهة أخرى بالمبنى ذاته.

ويأتي ذلك بالتزامن مع وصول طردين مشبوهين إلى مقري إقامة الرئيس السابق باراك أوباما، ووزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، إلى جانب منع طرد آخر قبل وصوله إلى البيت الأبيض.
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