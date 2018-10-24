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أخبار العالم

سي إن إن: الطرد المشبوه كان موجهًا إلى مسئول أسبق بالمخابرات المركزية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:05 م
تايم وارنر
تايم وارنر
أ ش أ
كشف تليفزيون "سي إن إن" الأمريكي عن أن الطرد المشبوه الذي تم إرساله في وقت سابق اليوم الأربعاء إلى مبنى "تايم وارنر سنتر" بمدينة نيويورك كان موجهًا على وجه التحديد إلى مدير وكالة المخابرات المركزية الأسبق، جون برينان.

وأوضحت القناة الأمريكية أن الطرد المشبوه كان قد أرسل إلى مكتبها بالمبنى الضخم الذي يضم عددًا من الشبكات الإخبارية الذي يقع في منطقة كولومبوس سيركل بمدينة نيويورك، غير أنه كان موجهًا إلى برينان الذي يعد مساهمًا في الشبكات الإخبارية "إم إس إن، وإن بي سي" وليس "سي إن إن"، لافتة إلى أن الطرد تسبب في إخلاء المبنى.

فيما نفى جهاز المخابرات السرّي الأمريكي أنباء وردت في وقت سابق بأن طردًا مشبوهًا قد أرسل إلى البيت الأبيض، موضحة أن طردين مشبوهين قد أرسلا إلى مقري إقامة الرئيس السابق باراك أوباما ووزيرة الخارجية والمرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون فقط.
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