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ثقافة

بحضور كبير لمجلس النقابة..مهران يوقع كتاب كيفية كتابة نقض الأحكام بأسلوب حديث

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:31 م
.مهران يوقع كتاب
.مهران يوقع كتاب كيفية كتابة نقض الأحكام بأسلوب حديث
وقع المحامى محمد مهران، المحامى بالنقض، كتابه الجديد الذى يتناول فيه كيفية كتابة النقض الجنائى لتعليم كتابة نقض الأحكام القضائية، وذلك بمقر النقابة الفرعية لمحامي جنوب القاهرة.

وقال المحامى محمد مهران، مؤلف الكتاب إنه يُهدى ذلك الكتاب إلى جميع محامي مصر، شاكرًا من حضروا حفل التوقيع، الذى حضره نقيب المحامين سامح عاشور، وعدد كبير من المحامين منهم أعضاء بمجلس النقابة.

وأكد "مهران"، أن الكتاب يحتوى على النصوص القانونية الخاصة بالنقض الجنائي، كما يوجد به بيان وافى لكيفية الإعداد لكتابة النقض، منها الخطوات، وقراءة القضية".

وأشار "مهران"، أن الكتابة الجيدة تتضمن قراءة محاضر الجلسات بشكل وبوعى جيد، وكذلك قراءة الحكم وما جاء به، والأوجه الإجرائية للنقض، والأوجه الموضوعية، ونماذج لأوجه الطعن النقض.
بحضور كبير لمجلس النقابة..مهران يوقع كتاب كيفية كتابة نقض الأحكام بأسلوب حديث
بحضور كبير لمجلس النقابة..مهران يوقع كتاب كيفية كتابة نقض الأحكام بأسلوب حديث
بحضور كبير لمجلس النقابة..مهران يوقع كتاب كيفية كتابة نقض الأحكام بأسلوب حديث
بحضور كبير لمجلس النقابة..مهران يوقع كتاب كيفية كتابة نقض الأحكام بأسلوب حديث
بحضور كبير لمجلس النقابة..مهران يوقع كتاب كيفية كتابة نقض الأحكام بأسلوب حديث
بحضور كبير لمجلس النقابة..مهران يوقع كتاب كيفية كتابة نقض الأحكام بأسلوب حديث
بحضور كبير لمجلس النقابة..مهران يوقع كتاب كيفية كتابة نقض الأحكام بأسلوب حديث
بحضور كبير لمجلس النقابة..مهران يوقع كتاب كيفية كتابة نقض الأحكام بأسلوب حديث
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