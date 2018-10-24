كوتينيو وسواريز يقودان برشلونة وانتر ميلان يحشد أسلحته الضاربة بدوري الأبطال

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن تشكيل فريقه الذي سوف يواجه إنتر ميلان في ملعب كامب نو في ثالث جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثانية.



واعتمد فالفيردي في الهجوم على الثلاثي فيليبي كوتينيو ولويس سواريز ورافينيا ألكانتارا في ظل غياب ليونيل ميسي للإصابة.



وجاء تشكيل برشلونة كاملا كالتالي:



في حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن



في الدفاع: جوردي ألبا- جيرارد بيكيه- لينجليت- سيرجي روبيرتو



في الوسط: إيفان راكيتيتش- سيرجيو بوسكيتس- أرثر



في الهجوم: فيليبي كوتينيو- لويس سواريز- رافينيا



أما تشكيل إنتر ميلان جاء كالتالي:



في حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش



في الدفاع: كوادو أسامواه- جواو ميراندا- دانيلو دي أمبروزيو- ميلان سكرينيار



في الوسط: مارسيلو بروزوفيتش- ماتياس فيتشينو- بورخا فاليرو



في الهجوم: ماورو إيكاردي- أنطونيو كاندريفا- إيفان بيريسيتش