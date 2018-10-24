5 معلومات عن جبل طويق بعدما تحدث عنه محمد بن سلمان اليوم

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم خلال كلمته في مؤتمر مبادرة الاستثمار إن همة السعوديين مثل جبل طويق ولن تنكسر إلا إذا هدم هذا الجبل وتساوى بالأرض.



وأثار تشبيه بن سلمان الكثير من التساؤلات حول ماهية جبل "الطويق" الذي لم يبد اسمه مألوفا بالنسبة لأعداد كبيرة من المتابعين.



وكشف موقع "العربية.نت" أن جبل الطويق هو:



* هلال جبلي يبدأ من الزلفى شمالي العاصمة السعودية الرياض، ويندفن في الربع الخالي بالقرب من وادي الدواسر، ويتكون من الصخر الجيري الصلب.



* لا يختفي أثناء مشاهدته طوال مسافة 800 كم



* تعود تمسيته بالطويق نظرا لأنه يشبه الطوق، ويحيط بأحد أجمل الصحاري في العالم، وهي صحاري "نجد" المنبتة، والتي تحوي أكثر من 2000 شجيرة تتحول إلى رياض مزهرة في شهر الربيع.



* وصفه الجاهلي عمرو بن كلثوم قبل أكثر من 1500 عام جبال طويق التي تظهر بشكل جلي للقادم من ناحية الغرب باتجاه الرياض بجبل عال وسط تشكيلات صخرية، قائلا "فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مصلتينا".



كان الأمير محمد بن سلمان قد وضع حجر أساس أحد أكبر المشاريع الترفيهية في "القدية"، وهي جزء من طويق الغربي للرياض، كما انطلقت أعمال مشاريع كبيرة، ووضع الملك سلمان بن عبد العزيز أساسها بالقرب من طلعة "القدية" الشهيرة ذات التضاريس الوعرة.



