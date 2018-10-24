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رياضة

نابولى يتقدم علي سان جيرمان فى الشوط الأول بهدف إنسيني

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:06 م
صدى البلد
محمد سمير
انهى نابولى الايطالى الشوط الاول متقدما على مضيفه باريس سان جيرمان بهدف نظيف فى المبارة التى تجمع بينهم على ملعب "حديقة الأمراء" في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

واحرز نابولى الهدف الاول فى الدقيقة 29 عن طريق لورنزو إنسيني بعدما استلم تمريرة رائعة من خوزيه كاييخون ليسددها قوية فى وسط المرمى معلنا عن تقدم الفريق الايطالى .

ويخشى أنشيلوتي تكرار الذكرى السيئة له على ملعب حديقة الأمراء، عندما خسر مع بايرن ميونخ بثلاثية نظيفة، في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، ما تسبب في إقالته من تدريب الفريق البافاري.

ويدخل نابولي المباراة وهو يحتل صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، لذلك يسعى بقوة لتحقيق الفوز من أجل مواصلة تربعه على الصدارة، بينما يأتى خلفه كل من ليفربول وباريس سان جيرمان في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، بينما يقبع النجم الأحمر الصربي في ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.
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