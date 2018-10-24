الزراعة تعلن عن بشرى سارة للمواطنين بخصوص البطاطس..فيديو

قال المهندس محمود عطا، وكيل وزارة الزراعة للبساتين والمحاصيل، إن السبب فى ارتفاع أسعار البطاطس هو وجود كميات كبيرة من البطاطس مخزنة فى الثلاجات من أجل تعطيش السوق من جانب بعض الأشخاص.



وأضاف خلال حواره ببرنامج «على مسئوليتى» المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن سعر البطاطس سينخفض خلال الـ 10 أيام المقبلة بعد نزول حملات تموينية على الثلاجات.



وأشار إلى أن أى تاجر قام بتخزين البطاطس فى الفترة الماضية سيخسر، وكشف أن هناك 210 ثلاجات فقط مرخصة للتقاوى ومحصول البطاطس.

