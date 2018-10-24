عادل عبد المهدي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للحكومة العراقية

قالت قناة "سكاي نيوز" إن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أدى اليمين الدستورية ليتولى مهام منصبه بشكل رسمي، بعد موافقة البرلمان على أسماء 14 وزيرًا من أصل 21 وزيرًا قدم عبد المهدي أسماءهم للبرلمان.



وأضافت القناة أن من بين الوزارات التي تم تأجيل التصويت عليها حتى السادس من نوفمبر حقيبتا الدفاع والداخلية.



وقالت قناة "الحدث" إن كتلتي سائرون والمحور الوطني انسحبتا بعد التصويت على 14 وزيرا.



وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء، مؤكدا نيته عدم السفر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي.