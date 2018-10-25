تامر بشير: أوتوماك فورميلا من أضخم معارض السيارات في مصر

قال الإعلامي تامر بشير، إن معرض أوتوماك فورميلا يعد من أهم المعارض التي تقام على أرض مصر والمتخصصة في سوق السيارات.



وأضاف بشير، ببرنامج «دوس بنزين»، على قناة صدى البلد، أن المعرض يضم تحت جناحه جميع الشركات المصنعة للسيارات، وقررت 3 شركات فقط عدم الاشتراك في المعرض كونها لم تقوم بطرح سيارات جديدة.



وكشف الإعلامي تامر بشير، أن المعرض يقام في نسخته للعام الحالي في مركز مصر للمعارض الذي يستقبل معارض ضخمة من خلال مساحته الضخمة وتوفيره أماكن كبيرة للاستقبال الزوار.

