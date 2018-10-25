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منوعات

البحث عن فائز لجائزة 1.6 مليار دولار في اليانصيب

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 07:36 ص
صدى البلد
نهى حمدي
كشف القائمون على توزيع جائزة يانصيب، عن أرقام الفائزين في السحب الخير لليانصيب، والتي تقدر قيمة الجائزة الكبرى 1.6 مليار دولار.

وأعلن القائمون عن الأرقام الفائزة بكبرى جوائز اليانصيب التي جاءت من نصيب الأرقام 70، 65، 62، 28، 5، وحتى الآن لم يتم التوصل لأصحاب هذه البطاقات الرابحة لهذا السحب، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

ومن المفترض أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في الساعات القليلة المقبلة، وكانت أكبر مؤسسات اليانصيب في أمريكا "Mega Millions" و"Powerball"، قد قامت بتغيير قواعد اللعبة، حيث انخفضت فيها فرص المشاركين في اليانصيب بالفوز مقارنة بالنظام السابق.

وفي حالة عدم فوز أحد بالجائزة الكبرى، سترتفع قيمة الجائزة الكبرى للسحب القادم لتصل إلى ملياري دولار.
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