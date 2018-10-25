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أخبار البلد

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد أبوشوشة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التى بلغت 20 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الموج ما بين 2 و3 أمتار والضغط 1008 درجات، فضلا عن اضطراب حالة البحر، واستمرار غلق ميناء نويبع البحرى.

وأصدر اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، تعليمات صارمة بإيقاف جميع الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.
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