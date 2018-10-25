إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، صباح اليوم، إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة العاشرة صباحا نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التى بلغت 20 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الموج ما بين 2 و3 أمتار والضغط 1008 درجات، فضلا عن اضطراب حالة البحر، واستمرار غلق ميناء نويبع البحرى.



