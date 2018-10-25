ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

طرح البرومو الدعائي الأول لفيلم The Prodigy

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:54 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Prodigy البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه 8 فبراير من العام المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

فيلم The Prodigy من إخراج نيكولاس مكارثى، وتأليف جيف بوهلر، ومن بطولة تايلور شيلينج، بريتانى ألن، كول فيور، جاكسون روبرت، بيتر مونى، أولونيكى أديليى، ديفيد كولسميث، مايكل دايسون، بايرون أبالوس.

وتدور قصته حول شعور الأم بالقلق بسبب سلوكها المزعج مع طفلها الذى يزعجها وتعتقد أن شيئًا خارقًا قد يؤثر عليه.

loading...

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة فى الأسواق اليوم الخميس .. فيديو

اختفاء طالبة فى ظروف غامضة بالخانكة

FBI يكشف حقيقة الطرود المشبوهة التي أرسلت إلى أوباما وكلينتون وسي إن إن

شاهد.. تساقط أجسام غريبة سوداء من السماء

شاهد .. لحظة وصول السيسي إلى الخرطوم لعقد قمة مصرية سودانية

المصريون يطلقون هاشتاج #انا_عربي_ومحمد_بن_سلمان_يمثلني

مستشار وزير التموين يكشف حقيقة حذف أصحاب الدخول الأكثر من 2500 جنيه

وزير المالية السعودي يكشف مفاجأة عن الإيرادات غير النفطية بالمملكة

بدء تنفيذ مشروع البحر الأحمر السياحي السعودي في 2019

مرجان يفجر مفاجأة بشأن رفض الوصل لاستاد برج العرب

أول تعليق من محمد صلاح بعد تسجيله 50 هدفا مع ليفربول

وعد تكشف سبب انفصالها عن زوجها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللقطات الأولى لـ انقلاب أتوبيس مدارس بالرحاب وإصابة 14 تلميذا.. صور

شاهد.. أقدم رخصة ركوب حمار فى مصر

السعوديون يؤدون صلاة الاستسقاء في جميع مناطق المملكة .. صور

انتهاء حفر المسافة بين العتبة وجمال عبدالناصر بالخط الثالث للمترو .. صور

السجن تهذيب وإصلاح ولقمة عيش.. المساجين يعملون بمصانع الأثاث برواتب شهرية.. و مزارع المواشي للاكتفاء الذاتي.. وملاعب كرة القدم للترفيه..ومستشفيات على أعلى مستوى للعلاج..صور

فيديو

شاهد.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى فور وصوله إلى الخرطوم
بث مباشر.. مراسم وصول الرئيس السيسي للخرطوم
العوضى: تحديت زملائي بالتمثيل مع أحمد السقا والظهور مع منى الشاذلي.. فيديو
عرض فيلم The Dark بدور العرض الأمريكية.. غدا
أحمد العوضى: قصة حب فاشلة قادتني إلى تحقيق نجاحي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟