طرح البرومو الدعائي الأول لفيلم The Prodigy

طرحت الشركة المنتجة لفيلم The Prodigy البرومو الدعائى له تمهيدا لعرضه 8 فبراير من العام المقبل فى الولايات المتحدة الأمريكية.



فيلم The Prodigy من إخراج نيكولاس مكارثى، وتأليف جيف بوهلر، ومن بطولة تايلور شيلينج، بريتانى ألن، كول فيور، جاكسون روبرت، بيتر مونى، أولونيكى أديليى، ديفيد كولسميث، مايكل دايسون، بايرون أبالوس.



وتدور قصته حول شعور الأم بالقلق بسبب سلوكها المزعج مع طفلها الذى يزعجها وتعتقد أن شيئًا خارقًا قد يؤثر عليه.



