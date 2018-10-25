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ديني

مركز الأزهر يوضح فضل صلاة الجماعة.. وأمين الفتوى يكشف حكم تركها

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 11:01 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
نشر مركز الفتاوى الالكترونية التابع للأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية بيانا حول فضل صلاة الجماعة مستشهدة بحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: «صَلاةُ الرَّجُلِ في جَمَاعةٍ تُضَعَّفُ عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتهِ وفي سُوقِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ ضِعْفًا، وَذلِكَ أَنَّهُ إذَا تَوَضَّأ فَأحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ خَرَجَ إلى المَسْجِدِ، لا يُخرِجُهُ إلاَّ الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إلاَّ رُفِعَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّتْ عَنهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، فَإذَا صَلَّى لَمْ تَزَلِ المَلائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ في مُصَلاَّهُ، مَا لَمْ يُحْدِث، تقولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيهِ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، وَلاَ يَزَالُ في صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاَةَ». أخرجه البخاري

ومن جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجماعة فرض كفاية أي إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين، وليست فرض عين يلزم أداؤها من الجميع.

وتابع: أن من ترك صلاة الجماعة فقد ترك خيرا كثيرا وثوابا كبيرا فعلينا جميعا المحافظة على صلاة الجماعة والصلاة على أوقاتها لإعمار المساجد.
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