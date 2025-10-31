محافظ المنوفية: تحرير 218 محضر مخالفات مخابز وأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية حملات تموينية مكبرة بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمرور على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة وأسفرت الحملة عن:

تحرير 120 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة.

تحرير 98 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر وبأزيد من السعر.

ضبط 34 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الأدمي بناحية بركة السبع.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفات.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، على ضرورة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمنشآت ومجابهة كافة صور الغش التجاري حفاظًا على حقوق المواطنين وسلامة المنتجات المتداولة.