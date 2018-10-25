تعليم بني سويف: انطلاق مسابقة القرآن الكريم نوفمبر المقبل.. اقرأ الشروط

أعلن محمد حسام الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن بدء مسابقة القرآن الكريم والثقافة الإسلامية على مستوى المديرية بدءا من 4 نوفمبر القادم ولمدة شهر بمدرسة الثانوية الصناعية الميكانيكية تمهيدا للمشاركة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والتي تنظمها الوزارة.





وأكد وكيل الوزارة في بيان، الخميس، أن المسابقة يتم تنفيذها سنويا بهدف تشجيع الطلاب على مواصلة حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وذلك بمشاركة جميع المدارس بمختلف المراحل، وتتم من خلال ثلاث مستويات الأول القرآن الكريم كاملا والثاني حفظ من أول سورة يونس إلى آخر سورة الناس والثالث حفظ من أول سورة القصص إلى آخر سورة الناس.





وذكر أنه سيتم منح الطلاب الفائزين شهادات تقدير وجوائز مادية بالإضافة إلى المشرفين، ويتم تصعيد الأول من كل مستوى للتصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.



