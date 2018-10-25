خالد الجندي: البارمان ملعون.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن أى خمر قليلة أو كثيرة، بها لعنة ورجس من عمل الشيطان، وهذا ما عليه جمهور الأمة وأكد عليه النبي فى أكثر من حديث.



وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "اللى يحضر مجلسها، والبار مان، واللى يأكل عياله من ثمنها، حتى البارمان والحارس اللى على باب البار، كلهم ملعونون".



وأشار إلى أن الإمام أبو حنيفة وكل أئمة المسلمين حرموا السُكر ولم يبيحوا شرب الخمر بأى حال من الأحوال.

