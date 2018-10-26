مستقبل وطن الجيزة يعلن إطلاق قافلة طبية لخدمة الأهالي.. السبت

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، عن إطلاق قوافل طبية كبرى تجوب المحافظة، السبت المقبل، لخدمة المواطنين بالكشف والعلاج وإجراء التحاليل وغيرها من الخدمات الطبية المتكاملة التي ستقدمها القوافل للأهالي بالمجان.



وتأتي القافلة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالجيزة ممثلة في الدكتورة هناء سرور مدير المديرية والدكتور أحمد فتحي أبو زيد مدير الطب العلاجي، وتحت رعاية النائب المهندس علاء والى أمين المحافظة، القبطان أحمد مرعي أمين السياسيات والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور محمد البنا أمين التنظيم، والدكتورة خديجة عبد الحكيم أمين التقييم والمتابعة.



وعن تفاصيل الفاعلية، قال أمين التنظيم الدكتور محمد البنا، إن القافلة تستهدف المناطق الآهلة بالسكان والتي بحاجة إلى دعم طبي بالجيزة ومنها أوسيم (الوحدة الصحية بقرية برطس)، بولاق الدكرور (وحدة كفر طهرمس)، وأخيرا الهرم (منشأة البكاري)، ذلك بالتنسيق مع أمناء المراكز والأقسام ممثلي الحزب بهذه المناطق وهم: محمود أبو العلا أمين مركز أوسيم، اسماعيل سعد أمين قسم بولاق الدكرور، وحمد الوليلي أمين قسم الهرم .



بدوره قال القبطان أحمد مرعي، أمين السياسات والتخطيط، إن قافلة مستقبل وطن الجديدة تأتي استمرارا لنجاح القافلة الماضية التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي ولاقت إقبالا كثيفا من قبل الأهالي، مطالبين بإطلاق المزيد من هذه القوافل، لذلك استجابت الأمانة وأعلنت عن هذه القافلة؛ تأكيدا على دور الحزب الخدمي بالشارع المصري، داعيا المواطنين إلى الانضمام للقافلة والاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة.