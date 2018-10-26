ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مستقبل وطن الجيزة يعلن إطلاق قافلة طبية لخدمة الأهالي.. السبت

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 12:59 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بالجيزة، عن إطلاق قوافل طبية كبرى تجوب المحافظة، السبت المقبل، لخدمة المواطنين بالكشف والعلاج وإجراء التحاليل وغيرها من الخدمات الطبية المتكاملة التي ستقدمها القوافل للأهالي بالمجان.

وتأتي القافلة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالجيزة ممثلة في الدكتورة هناء سرور مدير المديرية والدكتور أحمد فتحي أبو زيد مدير الطب العلاجي، وتحت رعاية النائب المهندس علاء والى أمين المحافظة، القبطان أحمد مرعي أمين السياسيات والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور محمد البنا أمين التنظيم، والدكتورة خديجة عبد الحكيم أمين التقييم والمتابعة.

وعن تفاصيل الفاعلية، قال أمين التنظيم الدكتور محمد البنا، إن القافلة تستهدف المناطق الآهلة بالسكان والتي بحاجة إلى دعم طبي بالجيزة ومنها أوسيم (الوحدة الصحية بقرية برطس)، بولاق الدكرور (وحدة كفر طهرمس)، وأخيرا الهرم (منشأة البكاري)، ذلك بالتنسيق مع أمناء المراكز والأقسام ممثلي الحزب بهذه المناطق وهم: محمود أبو العلا أمين مركز أوسيم، اسماعيل سعد أمين قسم بولاق الدكرور، وحمد الوليلي أمين قسم الهرم .

بدوره قال القبطان أحمد مرعي، أمين السياسات والتخطيط، إن قافلة مستقبل وطن الجديدة تأتي استمرارا لنجاح القافلة الماضية التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي ولاقت إقبالا كثيفا من قبل الأهالي، مطالبين بإطلاق المزيد من هذه القوافل، لذلك استجابت الأمانة وأعلنت عن هذه القافلة؛ تأكيدا على دور الحزب الخدمي بالشارع المصري، داعيا المواطنين إلى الانضمام للقافلة والاستفادة من الخدمات المجانية المقدمة.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. لقطات تكشف مأساة سيول الأردن ومصرع 18 شخصا

حدث يهدد العالم.. اختفاء جزيرة 11 فدانا بشكل مفاجئ بالقرب من هاواي

مجلة أمريكية تكشف السبب وراء ارتفاع أسعار النفط عالميا

الخطيب يفجر مفاجأة حول مشاركة الأهلى في السوبر المصري السعودي

ضبط مهاجمي سيارة شركة أدوية سرقوا مليونا و800 ألف جنيه بالهرم

الأرصاد تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية.. وتحذير للمواطنين.. فيديو

بسمة توشك على الانتهاء من فيلم رأس السنة

مدمنة كوكايين تروي رحلتها في عالم المخدرات وسر وفاة زوجها

شاهد.. الأرض تبتلع سيدتين في تركيا

رويترز: زلزال بقوة 7 درجة ريختر يضرب سواحل اليونان

عبد الله السعيد يحن لـ الأهلي ويوجه رسالة لـ لاعبي القلعة الحمراء

رسميا.. الأهلي يعلن الموافقة على المشاركة في السوبر المصري السعودي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

وزير الخارجية: زيارة السيسي إلى السودان اتسمت بالعمل الكثيف والتفاؤل
وزير الإعلام السوداني: لن نسمح لأي جهة تعكير صفو العلاقة بين القاهرة والخرطوم
الأوقاف: قطعنا شوطا كبيرا في مكافحة الفكر المتطرف ومحاربة الإرهاب .. فيديو
رانيا يوسف تكشف عن عمرها الحقيقي وتفاصيل دورها في كأنه امبارح.. فيديو
عبد الفتاح الجريني: أجهز أغاني هندية وسأشارك في أفلام بوليوود..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟