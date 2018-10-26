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المالية: الجمارك لا تحجر على المستورد في توقيتات التصرف في منتجاته

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:02 ص
الدكتور مجدى عبدالعزيز
الدكتور مجدى عبدالعزيز
حمزة شعيب
قال قال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية للجمارك، إن الجمارك لا تحجر على المستورد في توقيتات التصرف في منتجاته، مضيفا أن المراجعة اللاحقة مرتبطة بإدارة المخاطر ولذلك تحتاج وقت والقانون وضع لها حد أقصى 5 سنوات.

وأضاف في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج " مساء dmc"، اليوم الجمعة، أن 5 سنوات ليست فترة طويلة لمنظومة المراجعة اللاحقة وجميع دول العالم تعمل بهذه المنظومة.

وأكد عبدالعزيز، أن المستوردين الذين يمارسون مخالفات متكررة وجرائم تهريب يتم إبلاغ وزارة التجارة والصناعة ويتم سحب تراخيص الاستيراد الخاصة به.

وتابع مستِار وزير المالية، أن هناك شركة جاري التعاقد معها لتطوير المراكز اللوجيستية والشباك الواحد بالموانئ الرئيسية كمرحلة أولى.
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