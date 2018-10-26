التعليم: فصل المعلم صاحب فيديو سب وضرب الطلاب

أكد أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، أن الوزارة توصلت إلى مكان مركز الدروس الخصوصية الذي شهد تصوير الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الذي ظهر فيه أحد المعلمين وهو يسب طلابه ويضربهم بعنف مبالغ فيه.





وقال صابر، في تصريحات صحفية له، إنه تبين أن الفيديو تم تصويره في مركز الورديان بمحافظة الإسكندرية، كما أنه تم التوصل لاسم المعلم الموجود في الفيديو وهو (أ . و).



