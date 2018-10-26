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تعليم

التعليم: فصل المعلم صاحب فيديو سب وضرب الطلاب

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:40 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
أكد أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم، أن الوزارة توصلت إلى مكان مركز الدروس الخصوصية الذي شهد تصوير الفيديو المتداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الذي ظهر فيه أحد المعلمين وهو يسب طلابه ويضربهم بعنف مبالغ فيه.

وقال صابر، في تصريحات صحفية له، إنه تبين أن الفيديو تم تصويره في مركز الورديان بمحافظة الإسكندرية، كما أنه تم التوصل لاسم المعلم الموجود في الفيديو وهو (أ . و).

وأضاف صابر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم يتابع هذا الأمر بصفة شخصية، مؤكدًا أنه أصدر قرارًا بفصل هذا المدرس نهائيا عن العمل.
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