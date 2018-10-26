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أخبار العالم

الرئيس السوداني يتوجه إلى تركيا.. بعد غد

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:34 ص
البشير وأردوغان
البشير وأردوغان
أحمد محرم
أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس السوداني عمر البشير سيبدأ زيارة إلى تركيا يوم الأحد المقبل وبرفقته وفد وزاري رفيع.

وأضافت الوكالة أن "الرئيس البشير يبدأ زيارة استثنائية لتركيا يرافقه وفد وزاري يضم وزراء رئاسة القصر الجمهوري والخارجية وآخرين".

ومن المنتظر أن يعقد الرئيسان السوداني والتركي قمة مشتركة، تتناول العلاقات الثنائية وبعض التطورات بالمنطقة، وسيعود الرئيس للبلاد يوم الاثنين المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زار السودان، في ديسمبر من العام 2017، وهي تعد أول زيارة لرئيس تركي منذ استقلال السودان في 1956، إذ وقع البلدان 12 اتفاقية في مجالات الزراعة والاقتصاد والعسكرية.
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