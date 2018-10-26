الرئيس السوداني يتوجه إلى تركيا.. بعد غد

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن الرئيس السوداني عمر البشير سيبدأ زيارة إلى تركيا يوم الأحد المقبل وبرفقته وفد وزاري رفيع.





وأضافت الوكالة أن "الرئيس البشير يبدأ زيارة استثنائية لتركيا يرافقه وفد وزاري يضم وزراء رئاسة القصر الجمهوري والخارجية وآخرين".





ومن المنتظر أن يعقد الرئيسان السوداني والتركي قمة مشتركة، تتناول العلاقات الثنائية وبعض التطورات بالمنطقة، وسيعود الرئيس للبلاد يوم الاثنين المقبل.



