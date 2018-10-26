الزمالك يهدد لاعبيه المعارين إلى الاتحاد السكندرى برسائل sms

هدد مسئولو نادي الزمالك، الثنائى رزاق سيسيه وأحمد داودا لاعبا الفريق المعارين لصفوف الاتحاد السكندرى بالشطب حال مشاركتهما مع زعيم الثغر أمام الزمالك في مباراة الغد بدور الـ16 بالبطولة العربية في ملعب برج العرب.



ويصر الاتحاد على مشاركة سيسيه وداودا أمام الزمالك، مؤكدا أن الاتفاق المبرم بين الطرفين يتعلق فقط بالمباريات المحلية وليست العربية.



وعلم "صدى البلد" أن مسئولي الزمالك تواصلوا مع لاعبى الفريق المعارين لزعيم الثغر لإقناعهما بعدم المشاركة عبر رسائل "sms" الأمر الذى جعل هناك حالة من الارتباك فى صفوف الاتحاد السكندرى.