وزارة الشباب والرياضة تنفذ نموذج محاكاة السادس من أكتوبر بمحافظة الإسماعيلية



تنفذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية نموذج لمحاكاة السادس من أكتوبر، بمشاركة طلاب الجامعات، وبالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية، وذلك غدا السبت الموافق 27 أكتوبر الجاري ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة



يأتي هذا في اطار توجيهات وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ أنشطة ومهرجانات احتفالا بذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة ، وتنميه قيم الولاء والانتماء للوطن لدي الشباب ومعرفه احداث ومشاهدة الإنجازات العظيمة التي تمت في هذا الحدث .



وسيتضمن الاحتفالات بذكري انتصارات السادس من أكتوبر تنفيذ الأنشطة التالية بالاضافة إلى عبور قناة السويس بالقوارب بمشاركة عدد 500 طالب من أبناء محافظة الاسماعيليه ، وتنظيم ماراثون رياضي بمشاركة 500 مشارك من أبناء المحافظة، وتنظيم حفله لتكريم بعض اسر الشهداء من الجيش والشرطة، والمحاربين القدامى.