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رياضة

وزارة الشباب والرياضة تنفذ نموذج محاكاة السادس من أكتوبر بمحافظة الإسماعيلية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:41 م
صدى البلد
ريهام بكير

تنفذ الإدارة المركزية للتنمية الرياضية نموذج لمحاكاة السادس من أكتوبر، بمشاركة طلاب الجامعات، وبالتعاون مع إدارة الشئون المعنوية، وذلك غدا السبت الموافق 27 أكتوبر الجاري ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

يأتي هذا في اطار توجيهات وزير الشباب والرياضة، بتنفيذ أنشطة ومهرجانات احتفالا بذكري انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة ، وتنميه قيم الولاء والانتماء للوطن لدي الشباب ومعرفه احداث ومشاهدة الإنجازات العظيمة التي تمت في هذا الحدث .

وسيتضمن الاحتفالات بذكري انتصارات السادس من أكتوبر تنفيذ الأنشطة التالية بالاضافة إلى عبور قناة السويس بالقوارب بمشاركة عدد 500 طالب من أبناء محافظة الاسماعيليه ، وتنظيم ماراثون رياضي بمشاركة 500 مشارك من أبناء المحافظة، وتنظيم حفله لتكريم بعض اسر الشهداء من الجيش والشرطة، والمحاربين القدامى.
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