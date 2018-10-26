وزير الأوقاف: نستهدف إنشاء 1500 مدرسة لتدريب محفظي القرآن بالسويس



وأوضح الوزير أن هناك 2617 مكتبا معتمدا لتحفيظ القرآن الكريم، على مستوى الجمهورية، و50 مركزا معتمدا لإعداد محفظي القرآن الكريم، لافتا إلى أن الوزارة سوف تسمح للمؤهلات المتوسطة للالتحاق بها، على أن تكون مدة الدراسة عامين، العام الأول يدرس إتقان وتلاوة وحفظ القرآن والسنه، وفي السنة الثانية يتعلم الأخلاق النبوية وطرق التحفيظ، ثم يحصل على شهادة محفظ معتمد.



وأضاف الدكتور جمعة أن هناك 100 منحة لدرجة الماجستير للأئمة من المعهد العالي للدراسات الإسلامية، و40 للواعظات، و20 للموظفين بالشئون القانونية، وهى منح مجانية، لافتا إلى أن الأئمة الذين سيتفوقون في الرسالة ويجتازوها بتقدير امتياز سوف يتم ترقيتهم لدرجة إمام متميز، وأيضا ترقية الآخرين المتميزين إلى أئمة مسجد جامع.



من جانبه، قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية إن دار الإفتاء تقوم حاليا بترجمة الدراسات التي تواجه بها فكر الإرهابيين، والدواعش من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية بنشرها في السفارات والقنصليات والمراكز الإسلامية والعربية في الخارج لمواجهة الفكر المتطرف.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن الوزارة فتحت 764 مدرسة قرآنية خلال عام والمستهدف إنشاء 1500 مدرسة على مستوى الجمهورية، لتدريب المتقدمين على تحفيظ القرآن وتلاوته بأحكامه.وقال وزير الأوقاف - خلال زيارته لمحافظة السويس اليوم الجمعة رافقه الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية - إنه بعد منع المنتمين للتيارات المتطرفة من صعود المنابر، وإيقاف أنشطتهم بالمساجد ذهبوا إلى الحضانات ومراكز تحفيظ القرآن في محاولة منهم للسيطرة على الأطفال والنشء، لذلك لن يتم السماح بفتح أي مركز تحفيظ إلا إذا كان معتمدا من الوزارة.