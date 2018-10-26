مرجان: السوبر المصري السعودي يجسد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين

أكد العميد محمد مرجان ، المدير التنفيذي للأهلي، أن النادي يرحب بخوض مباراة السوبر المصري السعودي والتي تجمعه في القاهرة بفريق نادي اتحاد جدة على كأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.



أوضح مرجان أن النادي الأهلي، وبعد موافقة مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، على الموعد الجديد الذي يتناسب مع ارتباطاته، وبعد انتهاء فريق الكرة من مواجهتي نهائي دوري أبطال إفريقيا التاريخيتين، سيكون شغله الشاغل التجهيز للمباراة واستقبال الأشقاء في السعودية ومسئولي نادي اتحاد جدة بطل كأس خادم الحرمين الشريفين، واتحاد الكرة السعودي، ليكون أفضل استقبال ممكن؛ ليعبر تعبيرا صادقا عن عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات.



وأكد المدير التنفيذي على تقدير النادي الأهلي للقيادات الرياضية في البلدين لإصرارهم على النجاح في إقامة هذا اللقاء الذي يجسد معنى الوحدة في أرقى صورها بين جماهير الرياضة المصرية والسعودية وكل العرب على حد سواء.