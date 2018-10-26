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حوادث

القبض على رئيس حي غرب الإسكندرية بتهمة الرشوة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:32 م
ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية
أحمد عبد العزيز
ألقت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية اليوم، القبض على اللواء ع. م رئيس حي غرب الإسكندرية بتهمة تلقيه الرشوة.

وداهم اليوم فريق من الرقابة الإدارية مقر حي غرب الإسكندرية وألقوا القبض على رئيس الحي أثناء حصوله على رشوة 30 ألف جنيه من مقاول.

وكشف مصدر بالمحافظة أن رجال الرقابة الإدارية قاموا بتسجيل الاتصالات بين رئيس الحي والمقاول قبل أيام من القبض عليه.
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