وزير الأوقاف يشارك أهالي السويس احتفالهم بالعيد القومي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الجيش المصري والشرطة من عمق هذا الشعب، وهو ما تجلى في الموقف الباسل لرجال الجيش والشرطة وأهالي السويس الذين شكلوا ملحمة وطنية تدعو للفخر والعزة، مشيدًا بمستوى التعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة السويس في شتى المجالات الخدمية والمجتمعية.



وأوضح «جمعة» في كلمته خلال لقائه بالقيادات الدعوية بمحافظة السويس بديوان عام المحافظة، في ذكرى العيد القومي لمحافظة السويس، اليوم الجمعة، أنه سيتم عقد دورة تدريبية مكثفة لمدة 3 أيام لأئمة السويس في "فقه المقاصد، وفقه الأولويات، وقواعد الفقه الكلية"، مشيرًا إلى أن وزارة الأوقاف نجحت في منع غير المتخصصين أو المنتمين لأي فكر متطرف من اعتلاء المنابر، في ذات الوقت الذي تسعى فيه لتقديم الفكر الإسلامي المستنير.



وأكد أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة لن يستطيعوا زلزلة ثقة الشعب المصري في جيشه وشرطته، منوهًا بأن الحكم الشرعي ثابت، أما الفتوى فهي متغيرة بتغير الزمان والمكان.



وشدد على أننا في حاجة إلى إحلال منهج الفهم محل مناهج الحفظ والتلقين ، لافتا إلى أنهم في إطار نشر الفكر الإسلامي الوسطي والقضاء على الفكر الخاطئ؛ افتتحوا عددا من مراكز الثقافة الإسلامية، وبصدد افتتاح 50 مركزًا لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وذلك بعد جرى افتتاح 2617 مكتبًا معتمدًا لتحفيظ القرآن الكريم و764 مدرسة قرآنية.



وقدم وزير الأوقاف التهنئة لمحافظ السويس في ذكرى العيد القومي للمحافظة، فيما أشاد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بجهود وزير الأوقاف في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، مثمنًا الدور الذى يقدمه وزير الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير.



جاء ذلك بحضور كل من، الشيخ محمد العجمي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، والنائبان مصطفى بكري، ومحمد المصري، وقيادات الدعوة بالمحافظة، ولفيف من الأئمة، وعدد من النواب، والإعلاميين، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.