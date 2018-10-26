مصر تسعى للحفاظ على لقب بطولة العالم في كرة السرعة

افتتحت اليوم الجمعة بطولة العالم رقم 30 لكرة السرعة للكبار والناشئين والمقامة بدولة الكويت خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر الجاري بمشاركة منتخبات الكويت ومصر وتونس والبحرين والسودان وبنجلاديش وألمانيا وفرنسا وبولندا.



يترأس البعثة المصرية المستشار عمرو حسين رئيس الاتحادات المصري والعربي والإفريقي ويرافقه كل من طه شرف عضو مجلس الإدارة، وعلي جمعة المدير الفني للمنتخبات الوطنية، والمدربات رضوى الشرقاوي وهالة خطاب.



وأكّد المدير الفني لمنتخب مصر علي جمعة أن المنتخب المصري جاهز للحفاظ والفوز بلقب البطولة ومواصلة الريادة المصرية في هذه اللعبة على مستوى العالم.



جدير بالذكر ان القنصل محمد عادل من سفارة جمهورية مصر العربية في دولة الكويت قد استقبل البعثة المصرية في مطار الكويت يرافقه علاء سليم أمين عام اتحاد المصريين في الخارج ومحمد أبو الريش ووليد سالم من قيادات الجالية المصرية في الكويت ومسئولي النشاط الرياضي.



كما ناشد اتحاد المصريين بالخارج الجالية المصرية بالكويت للحضور ومشاهدة فاعليات بطولة العالم لكرة السرعة من المدرجات لمؤازره المنتخب المصري خلال مشواره إلى منصة التتويج.