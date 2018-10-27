تعرفي على تتبيلة الكبدة والفراخ واللحم المشوي

لكل اكلة تحتاج إلى نوع من التوابل والمختلفة عن غيرها، إلا أن بعضنا لا يستطيع معرفة ما هي التوابل التي يمكن أن تعطيه المذاق الصحيح لكل وجبة سيقوم بإعدادها.



وقدمت الشيف نونا، على صفحتها عبر "فيس بوك"، التوابل اللازمة لكل من الكبدة، و الفراخ المشوية، واللحمة المشوية، والمقلية الكرسبي، وايضا الشيش طاووق، وذلك حتى تحصلوا على مذاق مماثل مذاقهم في المطاعم، وإليكم التتبيلة المناسبة لكل منهم، وهي:





1- تتبيلة الكبدة..



عصير 1/2 كيلو ليمون

5 م.ك ثوم مفروم ناعم جدا

3م.ك كمون

3م.ك كزبرة ناشفة

2م.ك ملح



2- تتبيلة اللحمة:



3 بصلة مكعبات كبيرة

1 كوب دبس رمان

1 كوب لبن رايب

1م.ك سماق

1م.ك بابريكا

1م.ك بهارات لحمة

1 كوب طحينة

1 كوب عصير برتقال

1 كوب زيت



3- تتبيلة شيش طاووق



3كوب زبادي

2 كوب عصير ليمون

1 كوب زيت

3 م.ك هريسة

2م.ك ثوم بودر

2م.ك بابريكا

1م.ك ملح

1م.ك فلفل اسود

1م.ك كزبرة ناشفة

1َ.ك كمون

1م.ك حبهان بودر

1 م.ص قرفة

2 فلفل احمر مشوي مفروم ناعم جدا



4- تتبيلة الفراخ المشوية..



5 م.ك خولنجان بودر

1 كوب دبس رمان

1 كوب عسل اسود

3م.ك ثوم مفروم ناعم جدا

زيت

ملح.. كزبرة ناشفة

بابريكا

حبهان بودر

لورا بودر

كاري

خل

فلفل اسود



5- تتبيلة المقليات الكرسبي...



نصف كيلو دقيق

4 م.ك بابريكا

4 باكيت مرقة فورية

ثوم بودر

بصل بودر

كزبرة جافة

شطة