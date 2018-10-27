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رياضة

هجوم ناري من ابراهيم حسن على اتحاد الكرة

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:02 ص
صدى البلد
نور عادل
شن ابراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الاول بنادي المصري البورسعيدي، هجوما ناريا على اتحاد الكرة المصري، متهما إياه بالتراخي في ازمة المصري في مباراة فيتا كلوب.

وقال ابراهيم حسن عبر مداخلة هاتفيه ببرنامج الماتش المذاع عبر فضائية صدى البلد الذي يقدمه الاعلامي زكريا ناصف ان الاتحاد المصري لكرة القدم من المفترض انه الاب الروحي لجميع الاندية المصرية وهو من يبحث عن حقوقهم داخل وخارج مصر.

واضاف:" ارى تراخيا كبيرا من جانب مسئولي اتحاد الكرة في تلك الازمة ويصدرون صورة للجماهير بان الامر مسلما به وان النتيجة لن يتم تعديلها وهذ الامر غير صحيح".

واكمل:" في تصفيات كأس العالم 2018 تم الغاء نتيجة احدى المباريات الخاصة بمنتخب جنوب افريقيا عندما تم اثبات تواجد تلاعب في نتيجة المباراة".

كان فريق المصري، ودع منافسات الكونفدرالية بعدما تعرض للهزيمة على يد فيتا كلوب باربعة اهداف نظيفة دون رد في منافسات نصف نهائي كاس الكونفدرالية الافريقية.
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