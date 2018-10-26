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رياضة

أشرف صبحي يودع المشاركين بقطار الشباب للأقصر وأسوان بمحطة مصر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:52 م
صدى البلد
ريهام بكير
ودع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الشباب المشاركين فى الفوج الأول من رحلات قطار الشباب للأقصر وأسوان، اليوم الجمعة بمحطة قطار السكك الحديدية برمسيس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وأكد "صبحى"، فى تصريحات صحفية، أن مشروع قطار الشباب يهدف إلى زيادة قيم الانتماء الوطنى لدى الشباب، واطلاعهم على المعالم السياحية والأثرية، وزيادة التعارف بين الشباب وتبادل الخبرات، علاوة علي تشجيع السياحة الداخلية.
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