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أخبار العالم

تركيا تسجن مواطنا ألمانيا بتهمة الانتماء إلى وحدات كردية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:47 م
وحدات حماية الشعب
وحدات حماية الشعب الكردية
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن محكمة تركية أصدرت حكمًا بسجن ألماني أوقف في مارس الماضي، لأكثر من 6 سنوات بتهمة انتمائه إلى وحدات حماية الشعب الكردية، بحسب محامي المتهم.

وقال المحامي حسين بيلغيه، إن "قرار محكمة شرناق التركية، جاء على باتريك كرايكر بالسجن 6 سنوات وثلاثة أشهر لانتمائه إلى وحدات حماية الشعب الكردية، حليفة واشنطن في محاربة تنظيم داعش، وكذلك بالسجن سنة وثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لدخوله منطقة عسكرية محظورة".

وأشار المحامي إلى أنه سيستأنف الحكم على موكله المسجون أصلا.

وتعتبر تركيا "وحدات حماية الشعب الكردية" امتدادا لحزب "العمال الكردستاني"، والذي تصنفه أنقرة وكذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة "إرهابية".

ونفت مجموعة الدعم "فري باتريك - حرروا باتريك"، أن يكون الرجل (29 عاما)، قد عبر عن دعمه العلني لقضية الأكراد، وكذلك المعلومات التي نشرتها في البداية الصحافة التركية، عن أن كرايكر هو جندي ألماني سابق.

وأفرجت تركيا بشروط عن صحفيين ألمان كانوا مسجونين لديها، فيما تؤكد برلين، أنه لا يزال هناك 5 ألمان في السجون التركية ولأسباب سياسية.

وستزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اسطنبول غدا السبت في إطار قمة حول سوريا سيشارك فيها الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والفرنسي إيمانويل ماكرون.
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