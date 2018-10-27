ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

ليفربول بقيادة صلاح يتطلع لصدارة الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي.. اليوم

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:46 ص
لاعبي ليفربول
لاعبي ليفربول
محمد رشاد
يتطلع نادي ليفربول للفوز على ضيفه كارديف سيتي اليوم، السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الآنفيلد، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ وذلك من أجل الانفراد بصدارة جدول الترتيب، على الأقل لمدة 48 ساعة.

ويحتل الريدز، الذي حقق هذا الموسم أفضل انطلاقة له خلال مسيرته في البطولة بنظامها الحديث الذي بدأ موسم 1992-1993، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر.

وفي حال نجاح ليفربول في تحقيق الفوز على ضيفه كارديف، فسوف يتصدر جدول الترتيب منفردًا، وسيضع ضغطًا كبيرًا على مانشستر سيتي الذي يحل ضيفًا على توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس الإثنين المقبل.

loading...

ترشيحاتنا

اقضي على مشاكل الهضم فى 3 أيام بهذا المشروب

حكم متابعة الإمام إذا قام بعد الأربع ركعات

إجبار جرو على تدخين السجائر من قبل أصحابه

رد فعل أب حاول مخمور اقتحام منزله

محافظ القاهرة: استمرار إزالة المباني المخالفة في كل الأحياء

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ريهام حجاج بإطلالة تبرز رشاقتها للاحتفال بالهالووين

بالمستندات.. القوى العاملة: صرف 433 ألف جنيه مكافأة نهاية الخدمة لمصري باليونان

شابة تزيل سرة بطنها لتهديها إلى حبيبها السابق.. صور

صحف الكويت: مصر مستمرة في الحرب ضد الغلاء.. خادم الحرمين لبوتين: مصممون على محاسبة من تثبت إدانتهم في قضية خاشقجي.. الأردن ينكس الأعلام على فاجعة البحر الميت.. والملك عبد الله يتوعد المقصرين

الأهلي يختتم تدريباته اليوم ببرج العرب استعدادا لمواجهة الوصل الإماراتي

الرئيس السيسى يزور ألمانيا ويشارك فى قمة القادة الأفارقة‏..غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يتألق في حفل عالمي على سفح الأهرامات.. صور

وزير الرياضة ورئيس السكة الحديد يشهدان انطلاق أولى رحلات قطار الشباب..صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

إطلالة ناعمة لـ ميجان ميركل في حفل بأستراليا.. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو
الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الأيام المقبلة.. فيديو
كفر طهرمس في مأساة.. والأهالي: الميه بتيجى ساعة في اليوم
شاهد..نص اتفاقية الجلاء بتوقيع جمال عبد الناصر
محامية: حب الرجل لـ امرأتين مرفوض .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟