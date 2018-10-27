ليفربول بقيادة صلاح يتطلع لصدارة الدوري الإنجليزي أمام كارديف سيتي.. اليوم

يتطلع نادي ليفربول للفوز على ضيفه كارديف سيتي اليوم، السبت، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الآنفيلد، في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ وذلك من أجل الانفراد بصدارة جدول الترتيب، على الأقل لمدة 48 ساعة.





ويحتل الريدز، الذي حقق هذا الموسم أفضل انطلاقة له خلال مسيرته في البطولة بنظامها الحديث الذي بدأ موسم 1992-1993، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر.





وفي حال نجاح ليفربول في تحقيق الفوز على ضيفه كارديف، فسوف يتصدر جدول الترتيب منفردًا، وسيضع ضغطًا كبيرًا على مانشستر سيتي الذي يحل ضيفًا على توتنهام هوتسبير، صاحب المركز الخامس الإثنين المقبل.