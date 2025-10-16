أجويرو: راشفورد أشعل برشلونة وغيّر شكل الفريق مع فليك

أثنى النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق، على أداء الإنجليزي ماركوس راشفورد مع الفريق الكتالوني، مؤكدًا أن اللاعب قدّم بداية مميزة منذ انتقاله إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة.

وقال أجويرو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"بداية راشفورد مع برشلونة رائعة للغاية، لقد تأقلم بسرعة وأصبح عنصرًا مؤثرًا من خلال تمريراته الحاسمة وأهدافه الثمانية حتى الآن".

وأضاف النجم الأرجنتيني أن اللاعب الإنجليزي أظهر التزامًا وانسجامًا مع أفكار المدير الفني الألماني هانز فليك، مشيرًا إلى أن مستواه المتطور يعزز من فرص برشلونة في المنافسة على جميع البطولات هذا الموسم.

وتابع أجويرو:"من الواضح أن فريقًا مثل برشلونة يحتاج إلى تنوع في الخيارات الهجومية، ووجود لاعب بحجم راشفورد يمنح الفريق مرونة كبيرة وقدرة أكبر على التحكم في مجريات المباريات".

وكان راشفورد قد نال إشادات واسعة مؤخرًا من عدد من زملائه في المنتخب الإنجليزي، وعلى رأسهم أنتوني جوردون جناح نيوكاسل، الذي وصفه بأنه يمتلك "عقلية مذهلة" وروحًا تنافسية عالية داخل وخارج الملعب.

ويواصل راشفورد تقديم عروض قوية بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، ما يجعله أحد أبرز الأسماء المرشحة للاستمرار مع الفريق بعد نهاية فترة إعارته بنهاية الموسم الحالي.