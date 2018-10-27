مصر تتسلم رئاسة الشبكة العربية لحقوق الإنسان

تسلمت مصر بشكل رسمي رئاسة الشبكة العربية للمؤسسات لحقوق الإنسان، وذلك برئاسة محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والسيدة فافا مرزوق، رئيس الشبكة.



جاء ذلك فى الاجتماع المنعقد حاليا بحضور ممثلين من مختلف الدول العربية، وقالت فافا مرزوق، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان سابقا: أعلن اليوم بكل فخر تسليم مصر رئاسة الشبكة، وهذا أمر هام، وخاصة أن مصر من الدول العربية العظمى في مجال حقوق الإنسان.



فيما قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: أعبر عن سعادتي عن تسلم مصر لرئاسة الشبكة العربية، ويمثل هذا الاجتماع هو الخامس عشر للشبكة العربية بحضور جميع ممثلي الشبكات الحقوقية.