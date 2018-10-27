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حوادث

الاستماع لشهادة سكرتير البابا تواضروس فى قضية مقتل رئيس دير الأنبا مقار

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:10 م
جنازة رئيس دير الأنبا
جنازة رئيس دير الأنبا مقار
جمالات الدمنهورى
أدلي القس أنجليوس إسحاق، سكرتير قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بشهادته أمام محكمة جنايات دمنهور - الدائرة الثانية -، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشار شريف عبدالوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، في قضية مقتل الأنبا إبيفانوس رئيس دير أبو مقار بوادي، المتهم فيها الراهب المشلوح أشعياء المقاري، وذلك داخل غرفة المداولة.

استمعت المحكمة لأقوال 6 رهبان من دير أبو مقار بوادي النطرون، حول ملابسات الواقعة.

وكانت هيئة المحكمة، قد استمعت بجلسة 27 سبتمبر الماضي لطلبات دفاع المتهمين، وحضر المتهم الأول وائل سعد تواضروس الجلسة، محبوسًا، فيما غاب المتهم الثاني فلتاؤس المقاري، لخضوعه للعلاج في مستشفى قصر العيني بالقاهرة.

وقال المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، إن المحكمة وصلها خطاب من مدير مستشفى قصر العيني، يؤكد فيه أن المتهم الثاني في القضية يتعذر عليه الحضور إلى المحكمة، لأن حالته غير مستقرة، إذ يعاني من كسر بفقرات الركبة والكاحل الأيمن والأيسر.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهمامهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبومقار، بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها في واقعة القتل.

وكان دير الأنبا مقار في وادي النطرون، شهد العثور على جثة الأنبا أبيفانيوس مقتولًا، صباح الأحد 29 يوليو الماضي، وأصدر البابا تواضروس قرارا بتجريد الراهب أشعياء المقاري من الرهبنة، فيما جرى نقل 6 رهبان من دير أبومقار لضبط الرهبنة، توفي أحدهم وهو الراهب زينون المقاري، في دير المحرق بأسيوط.
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