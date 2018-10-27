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فن

حلا شيحة : أجمل حاجة الإنسان يبقى على طبيعته

السبت 27/أكتوبر/2018 - 05:22 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديده لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك بعد حضورها عقد قران الفنان أحمد فلوكس وشقيقتها هنا شيحة.

وعلقت حلا على الصورة قائلة : ""أجمل حاجة الإنسان يبقى على طبيعته، وبسيط، ومتواضع، وابتسامته على وشه، ويحب الخير، ويحب يسعد الناس ..أجمل حاجة التفاؤل".

وكانت أعلنت الفنان حلا منذ فترة قصيرة عن عودتها الى التمثيل من جديد بعد غياب استمر ما يقرب من 13 عاما.
حلا شيحة : أجمل حاجة الإنسان يبقى على طبيعته
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