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تعرف على شرط الحصول على وحدة سكنية في حي الأسمرات

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:03 م
حي الأسمرات
حي الأسمرات
عبد الخالق صلاح
قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إنه تم الانتهاء من 7440 وحدة سكنية بمشروع حي الأسرات 3، و4900 وحدة في مشروع المحروسة 1و2 ، و1160 وحدة بمشروع أهالينا.

وتابع صديق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «الأولوية ستكون لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة بجميع محافظات مصر»، مشيرًا إلى أن قاطني العشوائيات سيتسلمون الوحدات طالما يمتلكون أوراق تثبت سكنهم بالمناطق الخطرة.

وأضاف مدير صندوق تطوير العشوائيات: «كل عمارة بالمشروعات السكنية الجديدة تشمل مصاعد كهربائية»، لافتاً إلى أن الأدوار الأولى ستخصص لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة». 

وأشار صديق إلى أن سكان المدن الجديدة المنتقلين من المناطق العشوائية سيدفعون مقابل لأعمال الصيانة بالعمارات بعد مرور عام من استلامهم الوحدات الخاصة بهم.
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