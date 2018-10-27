ماكرون: أولوياتنا في سوريا هي مكافحة الإرهاب

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تولي الأولوية إلى مكافحة الإرهاب، وذلك في مؤتمر صحفي بإسطنبول مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عقب انتهاء قمة رباعية بينهم حول الأزمة السورية.





وأضاف ماكرون: "لنا رغبة في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نقبل استخدام السلاح الكيماوي من أي طرف".



