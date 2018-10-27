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أخبار العالم

ماكرون: أولوياتنا في سوريا هي مكافحة الإرهاب

السبت 27/أكتوبر/2018 - 07:07 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
أحمد محرم
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده تولي الأولوية إلى مكافحة الإرهاب، وذلك في مؤتمر صحفي بإسطنبول مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عقب انتهاء قمة رباعية بينهم حول الأزمة السورية.

وأضاف ماكرون: "لنا رغبة في الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في إدلب، ولن نقبل استخدام السلاح الكيماوي من أي طرف".

وأوضح ماكرون أن فرنسا ملتزمة بضرورة إيصال المساعدات لتعزيز الاستقرار على الأرض، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك عودة حقيقية للاجئين إذا لم تكن هناك بداية لحل سياسي.
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