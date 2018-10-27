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أحمد موسى يكشف مساوئ الإعلام المصري فى أوقات العمليات الإرهابية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:37 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب بإعدام الإرهابي الذي تسلل الي معبد يهودي وقتل مجموعة من المصلين؛ موضحا أن الإعلام الأمريكي لم يسلط الضوء على الأمر وكأن شيئا لم يكن، خاصة وأن الحادث وقع قبل انتخابات الكونجرس والصراع الدائر بين الديمقراطيين والجمهوريين.

واستنكر موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، الأداء الإعلامي المصري في تلك الحالات؛ لأن عددا من القنوات والفضائيات والمواقع تصور جثامين الشهداء المصريين وتتناقل صورهم، وتجعل الشأن المصري محور حديث العالم.

وأشار موسى، أن ترامب وعد الشعب أنه سوف يخفض الضرائب ويوفر فرص عمل، ويمنع المهاجرين من الدخول لأمريكا في حال انتخاب الجمهوريين في الكونجرس.
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